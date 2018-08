Pietra Ligure. 23, 24, 25 Agosto. Sono queste le date scelte per l’edizione 2018 de “I Birrai di Offenburg”, il gemellaggio enogastromico tra Riviera Ligure e Germania che si rinnova per il nono anno consecutivo nel bosco di Ranzi, sulla collina di Pietra Ligure, in un contesto naturale unico e suggestivo. Un gustosissimo incontro di sapori e tradizioni culinarie differenti, tra la bionda birra tedesca e il rosso Nostralino, tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della cucina ligure.

I prodotti tedeschi arrivano direttamente da Offenburg, cittadina del sud della Germania gemellata dal 2007 con Pietra Ligure.

La regina della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i tanti tipi di birra selezionati dal Birrifico Kronen e spillati in bicchieri rigorosamente di vetro: la bionda Export piacevole e facile da bere, la Pils dal colore dorato e dal gusto amaro, la torbida Weiss ottenuta dal frumento e dal piacevole aroma fruttato, la bionda non filtrata Naturtrub Pils.

In un’invitante alternanza tra ricette tedesche e liguri, si potrà scegliere tra i wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla ligure, il fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e scottato sulla griglia) e le trofie pesto patate e fagiolini, tra gli affettati e i formaggi della Foresta Nera e i ravioli fritti e la panizza, tra lo steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno, il risotto alla Birra e gli gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le frittelle di mele.

Come consuetudine la zona tavoli sarà coperta con una tenso-struttura di oltre 600 m2, sotto la quale, ogni sera dalle 20, si alterneranno due band musicali. La prima itinerante tra i tavoli con richiami folk, la seconda su un palco con un repertorio “ tra il rock and roll e la balera” , per uno spettacolo con suoni d’altri tempi ma capace di rimanere attuale e di trasmettere con semplicità energia e passione.

Ecco il programma: giovedì 23/8 I Demueluin e I Vitelloni Orchestra, venerdì 24/8 Bugfolk e Tony Linetti e i Sottospirito, sabato 25/8 sBanday Street Band e Zingarò.

Tutte le sere mercatino dell’ingegno creativo a cura di Artigianalmente e giochi per bambini.

Ampio parcheggio per auto e moto.

Sarà attivo anche in questa occasione l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, di pagarli direttamente on line tramite i circuiti Satispay e Paypall evitando così la coda alle casse.