Finale Ligure. Biker, climber e trailrunner: tutti convocati a Finale Ligure dal 27 al 30 settembre per l’edizione 2018 di Flow Outdoor Festival by Vibram, evento dedicato alle numerose attività outdoor che si possono praticare nel finalese grazie alla predisposizione naturale del suo territorio.

Tra pareti di roccia, sentieri, boulder artificiali e percorsi mtb atleti e sportivi verranno accolti in un uno scenario ed entroterra che, oltre a renderli protagonisti di un’esperienza unica, gli permetterà di testare le loro attitudini nei vari eventi competitivi in programma.

Fra questi si terrà, per la prima volta in Italia, il Bluegrass Finalenduro EWS Challenger powered by SRAM: gara di enduro targata EWS e aperta a tutti gli appassionati di mountain bike che vogliono mettersi in gioco condividendo l’emozione di una gara di livello mondiale, ma con un format creato appositamente in una modalità più rilassata al fine di accrescere il divertimento fra i partecipanti che pedaleranno lungo una selezione dei tracciati di gara percorsi dai campioni dell’Enduro World Series, serie mondiale di enduro in mtb. Alla Challenger saranno dedicate le giornate di giovedì 27 settembre, per le prove, e sabato 29 settembre per la competizione.

L’indomani, domenica 30 settembre, tutti potranno assistere alla finale dell’Enduro World Series sui sentieri di gara dove i campioni, provenienti da ogni parte del mondo, si sfideranno per la conquista del podio. Un’occasione unica anche e soprattutto per i partecipanti alla Challenger che, oltre a condividere con i biker professionisti lo stesso palco di partenza e arrivo, potranno confrontare i loro tempi con la classifica della finale dell’EWS.

Chi invece nutre un interesse sportivo verso l’arrampicata non può lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare ai Boulder Contest di Finale For Nepal e sfidare altri atleti sui muri artificiali che coloreranno Finalborgo; le competizioni si suddividono fra adulti, il cui contest è in programma per sabato 29 settembre, ed i giovani (under 12 e 14/16/18) a cui è dedicata la giornata di domenica 30 settembre.

Si potrà inoltre assistere al Best Trick, uno degli appuntamenti più seguiti e adrenalinici di Finale For Nepal che si svolgerà domenica 30 e quest’anno vedrà la sfida tra alcuni grandi nome dell’arrampicata italiana come Elias Iagnemma, Michael Piccoluraz, Ale Palma, Stefan Scarperi.

Infine per poter scoprire e concorrere sui sentieri del finalese i trailrunner potranno prendere parte al Fly Trail Vibram, in memoria di un’amica scomparsa: una competizione di 11 km, per 600 mt di dislivello, con partenza ed arrivo a Finalborgo.

Sempre in ambito trail, ma non competitivo, in programma c’è “Namastè Vibram”, che prevede un percorso di 6 km. Tutto il ricavato dalle iscrizione andrà devoluto ai progetti in Nepal di Finale For Nepal.

Escursioni in barca a vela, arrampicata libera, mountain bike, speleologia, trail, e-bike, sup, tour tra i sentieri: a Flow Outdoor Festival potrete scegliere l’attività che più vi rappresenta per vivere il territorio del finalese da protagonista.

Si avrà l’opportunità di assistere a due grandi eventi internazionali quali il Grand Finale Enduro World Series e Finale For Nepal, che si svolgeranno in collaborazione con la manifestazione. Sarà quindi l’occasione per incontrare atleti e professionisti di diverse discipline, condividere esperienze in un meraviglioso contesto naturale che dal blu del mar Ligure ti accompagna verso il verde del suo entroterra. Colori, emozioni, sensazioni…