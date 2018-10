Under 15, quarti di finale: parte bene la Rari Nantes Savona

Savona. Si è disputata oggi, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la prima giornata dei quarti di finale del campionato Under 15.

Nell’incontro di apertura la Rari Nantes Savona ha battuto il Plebiscito Padova con il punteggio di 11 a 7. Nel secondo match in programma la Roma Vis Nova ha sconfitto il Varese Olona Nuoto per 14 a 4.

Domani mattina, alle ore 9,30 si affronteranno Varese Olona Nuoto e Savona, mentre alle 10,45 giocheranno Plebiscito Padova contro Roma Vis Nova.

Di seguito i tabellini delle partite.

Rari Nantes Savona – Plebiscito Padova 11-7

(Parziali: 3-1, 2-3, 2-2, 4-1)

Rari Nantes Savona: Peri, Brando, Bragantini 1, Recagno 1, Davini 1, Zunino 2, Urbinati, N. Taramasco 3, Di Murro 2, Maricone, Nuzzo 1, Galleano, Valenza, Cora, Felline. All. Alexandar Patchaliev.

Plebiscito Padova: Barnaba, Varrati 2, Biasutti 3, Forese, Marotto, Baldassa 1, Daniele, Poletto, Savona, Facco, Furlan, Pisani, Agnoletto 1, Leoni. All. Jacopo Barbato.

Arbitro: Michele Savino (Genova). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Savona 4 su 11, Padova 1 su 6. Usciti per limite di falli: Forese a 3’39” dalla fine del quarto tempo, Daniele a 2’27” dalla fine del quarto tempo. A 5’18” dalla fine del secondo tempo è stato ammonito per proteste Barbato.

Roma Vis Nova – Varese Olona Nuoto 14-4

(Parziali: 4-1, 2-0, 5-3, 3-0)

Roma Vis Nova: Piccionetti, Martinelli, Provenziani 1, Barchiesi 1, Di Mario 1, Verde 2, Russo, Ruzzante 1, Consoli, Bernoni 3, Agnolet 2, Pierdominici 1, Peluso, Carchedi, Benedetti 2. All. Daniele Ruffelli.

Varese Olona Nuoto: Pozzi, Sonzini, Caretti, Fioravazzi, Brusa, Oleotti Ferrari 1, Gasberti, Riefoli, Rossi, Robecchi 3, Fernandez Arguelles, De Michele, Panerini. All. Ivan Tedeschi.

Arbitro: Marco Piano (Genova). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Roma 5 su 6, Varese Olona 2 su 3 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite di falli: nessuno.