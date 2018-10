Spotorno, un motociclista cade in autostrada: coda chilometrica sulla A10

Spotorno. Come accade ogni domenica durante la bella stagione, anche oggi l’autostrada A10 ha dovuto fare i conti con un traffico intenso che, già nel tardo pomeriggio, ha causato rallentamenti e code.

Ad aggravare la situazione, un episodio avvenuto intorno alle 21,10 tra il casello di Spotorno e il raccordo con la A6, proprio in direzione Genova, ovvero quella del rientro dei turisti.

Un motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul posto è giunta la Croce Verde di Finalborgo, accompagnata dall’automedica; il centauro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona.

Per poter prestare i soccorsi al ferito, il traffico è stato bloccato a lungo; per quasi un’ora gli automobilisti sono rimasti fermi in attesa di poter ripartire.

La coda, complice il susseguirsi di partenze, ha raggiunto i 23 chilometri di lunghezza, da Borghetto Santo Spirito a Savona. La situazione è ancora critica, seppur in lieve miglioramento.