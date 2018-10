Sfilate canine, agility dog e tanta musica: in piazza Vittorio Emanuele c’è “Dog in Pietra”

Pietra Ligure. Giovedì 5 luglio in piazza Vittorio Emanuele a Pietra Ligure si terrà la sfilata canina “Dog in Pietra” organizzata dall’associazione “Facciamo Centro” in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure. Dalle 21.30 sfileranno cani meticci e non e si terrà una dimostrazione di agility dog a cura della “Virtus Dog Agility Team”. Al termine, premiazione di tutte le categorie della passerella canina.

Ospiti della serata, il pietrese Carlo Fazio e la sua border collie Hindia, che anche anche quest’anno sono stati convocati in nazionale italiana di agility dog: significativa la loro partecipazione ai campionati europei a Vienna a luglio e ai camionati del mondo in Svezia.

La musica in piazza sarà a cura di Paola Arras, docente di pianoforte e direttrice artistica dell’associazione culturale musicale “Scuola Pianistica Ateneum” di Finale Ligure insieme a Riccardo Zegna e Maurizio Fiaschi.

“In questi ultimi anni – spiegano da Facciamo Centro – la nostra cittadina si è conquistata la fama di cittadina vivace e attiva, fama che vuole consolidare e mantenere proponendo per l’estate 2018 un fitto calendario di eventi. Tutte le manifestazioni organizzate dal Comune, da ‘Facciamo Centro’ e dalle altre associazioni culturali sportive e di volontariato sono scaricabili sul sito www.pietra forever.it”.