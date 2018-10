Borghetto Santo Spirito. E’ ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga per l’incendio di un canneto divampato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del casello autostradale di Borghetto Santo Spirito, nell’alveo del torrente Varatella, in via Ticino.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 12 e 30, con un denso fumo che ha messo in allarme il vicino centro commerciale e le abitazioni più vicine, con l’immediata richiesta di intervento dei pompieri.

di 7 Galleria fotografica Incendio nei pressi del casello di Borghetto









A preoccupare maggiormente, pare, la vicinanza con l’autostrada. Restano ancora da accertare l’origine delle fiamme, forse di natura accidentale. In questo momento sono sul posto due squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità in breve tempo.