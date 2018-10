Roberto Chiarvetto nuovo presidente del Rotary Club di Albenga

Albenga. Roberto Chiarvetto è il nuovo presidente del Rotary Club Albenga per l’anno rotariano 2018-2019. La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta presso il ristorante “La Vigna” di Alassio, alla presenza del governatore del Distretto 2032 Gian Michele Gancia, dell’assistente Angelo Schirru e del suo predecessore Lorenzo Mazzola.

Chiarvetto, che succede nella presidenza ad Angelo Parolini, ha evidenziato nel suo discorso di insediamento come nel suo mandato intenda realizzare il motto del presidente internazionale del Rotary: “Siate di ispirazione”. L’impegno del Rotary International nelle comunità di tutto il mondo si manifesta “attraverso numerosi programmi, di respiro locale e mondiale: dall’ormai trentennale sforzo di eradicazione della polio, al quale nei decenni si sono aggiunti l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Fondazione Bill Gates, alle iniziative per i giovani (Rotaract, Interact, Scambio Giovani, Ryla e Rypen). Perciò i soci del Rotary Club Albenga incrementeranno la propria attività in questi programmi e in ciò che distingue da sempre le iniziative rotariane, mettere cioè la propria competenza e la propria esperienza al servizio della comunità, al di sopra di ogni interesse personale”.

Da sempre attivo nel mondo dei giovani, Chiarvetto è stato membro del Rotaract Alassio dal 1997 al 2001, ricoprendo la carica di presidente e di delegato del ponente ligure del Distretto Rotaract 2030. Durante la carriera rotaractiana ha partecipato al Ryla e ha ricevuto l’onorificenza “Gianfranco Lenti”. Nel 2001 è stato nominato socio onorario del Rotaract Club Alassio insieme al compianto prof. Cesare Trucco del Rotary Club Sanremo. Nel 2012 è stato socio fondatore del Rotary Club Albenga. Nel Distretto 2032 ha fatto parte della Commissione formazione e si occupa dal 2013 dei programmi Interact e Scambio Giovani, per i quali ha coordinato le relative sottocommissioni negli ultimi due anni, oltre all’impegno nel Multidistretto Italiano Scambio Giovani.

Classe 1968, Chiarvetto si occupa da sempre di informatica. L’attività professionale consiste principalmente nella progettazione e sviluppo di software e nell’integrazione di sistemi in vari ambiti industriali e di ricerca. La parallela passione per la storia e la tecnologia militare lo ha portato a dedicare le sue ricerche e le sue numerose pubblicazioni all’impegno militare italiano in Africa settentrionale negli anni Trenta e durante il secondo conflitto mondiale. Persona di grande esperienza rotariana, Chiarvetto è attualmente anche socio onorario del Distretto Interact 2032 e gli è stato conferito tre volte il riconoscimento Paul Harris Fellow.