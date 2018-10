Spotorno. Sono in corso le operazioni dei Vigili del fuoco per mettere in salvo le persone in una palazzina che sovrasta il rettilineo del Merello, dove è divampato un incendio poco prima della mezzanotte.

Un uomo che si trovava in un alloggio al secondo piano di uno stabile in via Acqua Novella ha avvertito degli scoppi inconsueti, quasi come se fossero petardi, e invece i rumori provenivano dal vano contatori. Le fiamme si sono propagate lungo le scale e il fumo ha invaso in poco tempo l’interno della palazzina, rimasta al buio e senza corrente elettrica.

Pronto l’intervento dei Vigili del fuoco, che non sono riusciti ad operare con l’autoscala ma con un cestello per recuperare una famiglia, e, in un secondo tempo, altri due anziani, una mamma e due bambini. Nonostante le tapparelle fossero alimentate elettricamente, per fortuna non erano abbassate al momento dell’emergenza, e tutti si sono potuti rifugiare sui balconi.

Tanta la paura, ma sono tutti in buone condizioni di salute. Ora è in corso la bonifica e le fiamme sono state completamente domate.

Il vice sindaco, Giovanni Spotorno, è sul posto per avere notizie anche sui danni e si parla di un’ordinanza di evacuazione perchè la soletta della palazzina risulta seriamente compromessa. Le persone tratte in salvo verranno trasferite in un hotel.