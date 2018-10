Pallapugno, Serie C2: la Don Dagnino riporta il bilancio in equilibrio

Savona. Sesta vittoria per la Don Dagnino che porta il suo bilancio in perfetto equilibrio e aggancia la Caragliese in sesta posizione. Il netto successo sul campo del Castino, a Rocchetta Belbo, porta gli andoresi ad un computo dei giochi decisamente favorevole: 108 vinti, 95 persi.

Non va altrettanto bene alla Spes, che per mano della Castagnolese ha subito l’undicesimo ko stagionale. Piccolissima, unica nota positiva è stato il gioco in più conquistato rispetto all’andata.

I risultati della 12ª giornata del girone B:

Peveragno-Caragliese 11-6

Valle Bormida-Albese 11-8

Ricca-Monastero Dronero 11-8

San Leonardo-Neivese 3-11

Castino-Don Dagnino 1-11

Classifica: Monastero Dronero 11; Ricca, Valle Bormida 9; Albese, Peveragno 7; Caragliese, Don Dagnino 6; Neivese 4; San Leonardo 1; Castino 0.

Il programma del 13° turno:

venerdì 6 luglio ore 21 ad Alba: Albese-San Leonardo

venerdì 6 luglio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Castino

venerdì 6 luglio ore 21 a Caraglio: Caragliese-Valle Bormida

venerdì 6 luglio ore 21 a Neive: Neivese-Ricca

lunedì 9 luglio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Peveragno

I risultati della 12ª giornata del girone A:

Pro Paschese-Augusto Manzo 7-11

Spes-Castagnolese 5-11

Gottasecca-Albese Young 11-3

Taggese-Pro Mombaldone 11-5

lunedì 2 luglio ore 21 a Ceva: Ceva-Castellettese

Classifica: Castagnolese, Augusto Manzo 10; Albese Young, Gottasecca 8; Taggese 6; Ceva 5; Pro Mombaldone, Pro Paschese 4; Castellettese 3; Spes 1.

Il programma del 13° turno:

venerdì 6 luglio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Taggese

venerdì 6 luglio ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Gottasecca

venerdì 6 luglio ore 21 Scaletta Uzzone: Castellettese-Spes

domenica 8 luglio ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Ceva

domenica 8 luglio ore 21 ad Alba: Albese Young-Pro Paschese