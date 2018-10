Noli, messa e corteo di barche per sant’Eugenio

Noli. Il lungo week-end dedicato a Sant’Eugenio a Noli dovrà, eccezionalmente, fare a meno della reliquia del braccio del proprio patrono. Il prezioso reliquiario resterà infatti in mostra fino a settembre alla reggia di Venaria Reale, al termine di un delicato restauro.

L’appuntamento principale, il corteo di barche che solitamente porta i sacri resti del Santo vicino all’isolotto, non subirà comunque modifiche. La lancia con le autorità religiose e civili, seguita dalle imbarcazioni dei pescatori con a bordo numerosi parrocchiani, scenderà in mare nel primo pomeriggio di lunedì 9 luglio. Si procederà quindi con la preghiera, con il canto dedicato al patrono e con la deposizione di una corona di fiori in prossimità dell’isola.

Come di consueto il lungo fine settimana di celebrazioni prenderà il via già venerdì prossimo 6 luglio, alle 21, con l’esposizione dei Corpi Santi, le altre reliquie di sant’Eugenio, vescovo di Cartagine, rifugiatosi sull’isola di Bergeggi assieme a san Vendemiale e ad altri compagni per sfuggire alla persecuzione dei Vandali. Domenica 8 alle 18 il vescovo Calogero Marino celebrerà la Messa solenne, per la prima volta dal proprio insediamento in diocesi. Alla funzione seguiranno il canto dei vespri e la tradizionale processione per le vie del paese. Quest’anno faranno il proprio ritorno anche i fuochi artificiali.

Lunedì sera la cerimonia di reposizione dei Corpi Santi chiuderà il lungo fine settimana di devozione a sant’Eugenio.