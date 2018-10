Liguria. Breve puntatina dell’anticiclone africano alle nostre latitudini. Tempo stabile e clima estivo saranno gli ingredienti dei prossimi giorni sulla Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, avremo una giornata stabile e soleggiata quasi ovunque, qualche nube bassa di matrice marittima risalirà nella seconda parte del dì, andando ad addossarsi sulla costa savonese, ma senza recare conseguenze.

Calma di vento o al più a regime di brezza leggere dai quadranti meridionali lungo le coste, moderati (sempre meridionali) in prossimità dello spartiacque principale e sui versanti padani (Marin bianco). Mari generalmente calmi sotto-costa, poco mossi al largo. Moto ondoso in lieve aumento in serata.

Temperature in aumento, più sensibile nelle zone interne. Sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 26 e 28gradi; all’interno minime tra 7 e 18gradi, massime tra 26 e 30 gradi. Moderato disagio fisiologico per caldo afoso lungo lungo le coste: si raccomanda di bere molta acqua.