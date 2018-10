Loano. I vigili del fuoco di sono intervenuti a Loano per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Puccini, a pochi passi dal bocciodromo.

Sul posto operatori arrivati da Finale Ligure supportati da un’autoscala giunta da Albenga ed un’autobotte proveniente da Savona e dai colleghi dei rispettivi distaccamenti per un totale di nove uomini. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri e la polizia municipale di Loano e due ambulanze della croce bianca di Borghetto Santo Spirito insieme con l’automedica di Savona Soccorso.

Il rogo è scoppiato all’interno di un alloggio ricavato dal sottotetto di un edificio, per cause ancora da stabilire con precisione. Il fuoco si è poi propagato anche ad altri due alloggi adiacenti.

Secondo quanto accertato, gli abitanti della palazzina hanno lasciato le loro case non appena le fiamme hanno cominciato a divampare e perciò non si registrano feriti.

Il traffico in zona è stato interdetto.

Operando sia all’interno che all’esterno delle abitazioni (grazie ad un’autoscala) i vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Spento definitivamente l’incendio potrà cominciare l’operazione di bonifica.