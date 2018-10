Pietra Ligure. Sono ancora stazionarie le condizioni di Marco Centino, il 18enne di Tovo San Giacomo vittima di un terribile incidente stradale avvenuto in via Leonardo Da Vinci a Borghetto Santo Spirito.

Il giovane è ancora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la prognosi rimane riservata in attesa di conoscere l’evoluzione clinica: solo nelle prossime ore si avrà un quadro esatto della situazione.

di 4 Galleria fotografica Borghetto, scontro auto-moto all'incrocio







Intanto prosegue l’indagine da parte della polizia municipale di Borghetto che proprio ieri ha lanciato un appello per cercare testimoni oculari all’incidente, in particolare per avere ulterior dettagli sul terribile sinistro stradale.

Secondo quanto accertato, Marco Centino stava percorrendo via Leonardo Da Vinci in sella ad una Honda Cbr 125. Oltrepassato il “ponte dei carabinieri”, il ragazzo ha notato un’auto immettersi da via Milano. Forse preoccupato da un possibile impatto, il ragazzo ha frenato bruscamente. A quel punto è stato sbalzato di sella ed è finito sotto all’auto che stava arrivando nella direzione opposta alla sua.

Marco Centino ha riportato diversi traumi di grave entità e le sue condizioni restano ancora molto gravi: rimane sotto stretta osservazione da parte dello staff medico del nosocomio pietrese.