Garlenda, impazza la “febbre da cinquino”: al via il Meeting Internazione delle 500 storiche

Garlenda. Quest’oggi, 2 luglio, ha preso il via la settimana del Meeting Internazione delle 500 storiche a Garlenda. Per la prima volta il tradizionale lungo weekend di Meeting è preceduto da ben 4 giornate che offrono a chi si trova già nelle vicinanze di partecipare ad eventi esclusivi alla scoperta dell’entroterra ligure.

Sono sempre più numerosi gli equipaggi in 500 che programmano le proprie ferie in previsione del Meeting di Garlenda: per questo motivo l’organizzazione ha deciso di offrire a chi si trova in riviera un ventaglio di possibilità per godere gli aspetti più tipiti del nostro comprensorio, tanto che per l’intero evento, verranno coinvolti ben 12 Comuni della zona.

Il programma della prima giornata prevede una gita a Vessalico per prendere parte alla storica Fiera dell’Aglio, giunta alla sua 258esima edizione. Gli equipaggi in 500 si incontreranno a Vessalico alle ore 15 e qui potranno scoprire la storia di questo piccolo e antico borgo e le peculiarità e le tradizioni legate alla coltivazione dell’aglio, presiodio Slow Food.

In serata i cinquecentisti si recheranno ad Albenga per ammirare i tradizionali fuochi del 2 luglio. Le 500 si incontreranno alle 22,30 presso il pargheggio sul lato fiume dell’Ipercoop Le Serre, per poi procedere in convoglio ad Albenga dove potranno parcheggiare in un’area riservata. Lo spettacolo pirotecnico comincerà alle 23 presso la zona adiacente al santuario di Nostra Signora di Pontelungo che rievoca un accadimento storico, la fallita invasione dei Saraceni nella città ingauna.

Gli eventi “Aspettando il Meeting” continueranno nei prossimi giorni con i seguenti eventi:

martedì 3 luglio 2018 – Castelvecchio di Rocca Barbena: alle 17, visita del paese Castelvecchio di Rocca Barbena, uno dei Borghi più belli d’Italia, con parcheggio riservato per le 500; alle 18,30, aperitivo presso Antica Osteria alla Posta; alle 19,30, inizio cena all’aperto nella cornice del Borgo storico con intrattenimento musicale.

mercoledì 4 luglio 2018 – Zuccarello – Buon 61esimo Compleanno FIAT 500: alle 17, visita guidata a Zuccarello, uno dei Borghi più belli d’Italia: ritrovo nel parcheggio all’entrata del paese; dalle 18, castello Costa del Carretto, Garlenda, cena, intrattenimenti e spettacoli.

giovedì 5 luglio 2018 – Castelbianco: alle 14,30, partenza da Garlenda e ritrovo alle 15,15 in località Tecciu (Affittacamere Ferruccio), la prima frazione che si incontra, a Castelbianco. Visita guidata a Borgata Vesallo, Chiesa dell’Annunziata e Cappella di San Sebastiano. A seguire visita di Colletta di Castelbianco, uno dei Borghi più belli d’Italia e rinfresco; alle 17,30, AperiMeeting presso il Centro Commerciale Le Serre Ipercoop di Albenga con parcheggio in area riservata per le 500. Tutti i cinquecentisti sono invitati a partecipare al brindisi del Meeting che si terrà nella splendida Galleria del Centro Commerciale Le Serre tra shopping e divertimento per tutti i gusti. Le 500 faranno da cornice all’evento e avranno un spazio speciale a loro riservato per farsi ammirare e fotografare; dalle 19, al castello Costa del Carretto, Garlenda, cena, intrattenimenti e spettacoli; alle 21,30, Borgata Nuova, Garlenda: Drive In con cinema all’aperto. Proiezione gratuita e aperta a tutti di un film con la 500 nella splendida cornice offerta dalla piazza con portici e ciottolato del Comune di Garlenda. Potrete guardare il film sia dalla vostra mitica 500 sia più vicini allo schermo seduti nella platea aperta a tutti.