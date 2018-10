Due bambini rischiano di annegare: doppio salvataggio alla spiaggia del Malpasso

Finale Ligure. Momenti di paura questa mattina nel tratto di mare davanti alla spiaggia attrezzata del Malpasso a Varigotti: intorno alle 7 e 30, infatti, due bambini di 7 e 8 anni si sono lanciati in acqua nonostante il mare agitato, con forti correnti e onde alte. I due bambini, dopo alcune bracciate, si sono fermati all’altezza del grosso scoglio che si trova nel tratto di mare, non distante dalla riva, in grave difficoltà e con il rischio di sbattere contro la roccia.

A quel punto è scattato l’allarme, con i due bambini che stavano annaspando tra le onde: il bagnino della spiaggia attrezzata, che a quell’ora doveva ancora prendere servizio, e un addetto del bar si sono subito gettati in mare per soccorrere i due bimbi in preda al panico. Fortunatamente gli hanno raggiunti in brevissimo tempo e li hanno portati a riva.

Soccorso anche il padre dei due bambini che si era lanciato anche lui per soccorrere i figli, ma è stato sopraffatto dalle onde.

Alla fine tutto è andato per il meglio con i due bambini sani e salvi sulla spiaggia, tra le braccia dei genitori: stanno nel complesso bene, hanno bevuto un po d’acqua di mare, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione, solo tanto spavento per il pericolo corso.