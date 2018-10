Caldo, l’Enpa vigila su cani e animali: “Ma il servizio di controllo sulla A10 è a rischio”

Savona. “In questi primi giorni di vero caldo, per i cani che non sudano rimanere chiusi anche per poco tempo in ambiente non ventilato e non riparato dal sole, come può essere un’automobile, può già costituire un grave pericolo”. A dirlo è la Protezione Animali savonese che ripropone, come per gli anni passati, un decalogo “per assicurare un’estate piacevole e serena anche ai nostri amici animali e raccomanda ai proprietari di cani di non lasciare mai il cane in auto”.

“A vigilare sul rispetto del loro benessere ci saranno anche quest’anno le guardie zoofile volontarie dell’Enpa, che pattuglieranno le strade della riviera e quelle assolate dell’entroterra. Da 22 anni svolgono controlli anche sull’autostrada da Savona ad Andora ma quest’anno il servizio, interamente gratuito, è ancora in forse: la società che gestisce il tratto sembra non sia intenzionata a fornire all’Enpa un paio di tessere gratuite di accesso e, per la Protezione Animali, che è un’associazione onlus privata che, malgrado il nome di ‘ente nazionale’ non ha mai avuto contributi statali, i proibitivi costi del biglietto autostradale della tratta sono insostenibili. E’ un vero peccato perché l’iniziativa, prima in Italia, ha sempre dato ottimi risultati di prevenzione” concludono dall’Enpa.

Ecco il decalogo di consigli per un’estate piacevole e serena anche per gli animali: