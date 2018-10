Spotorno. Venticinque bambini dell’Associazione Diabete Giovanile, legata al reparto di diabetologia dell’ospedale Gaslini di Genova saranno ospiti della Lega Navale di Spotorno da domenica 1 luglio fino al prossimo sabato 25.

I bambini, di età compresa tra 5 e 10 anni, affetti da diabete di tipo 1, sono accompagnati dal medico responsabile Nicola Minuto, dall’infermiera Clara Rebora, dalla psicologa Alice Parodi, da dietisti, specialisti in scienze motorie e da 4 tutor, ragazzi maggiorenni che fanno parte dell’associazione, fondamentali come modelli educativi nella gestione della condizione. Il diabete di tipo 1 infatti che necessita di un controllo costante della glicemia, associato a più iniezioni al giorno di insulina.

“Andare per mare a vela – sottolinea Alice Parodi – è una metafora efficace per accompagnare i ragazzi ad essere sempre più consapevoli e responsabili nella gestione della propria condizione”.

L’attività fisica, peraltro, rappresenta un cardine del buon controllo del diabete stesso e tale iniziativa, quindi, come altre organizzate dal binomio Adg-Gaslini, si propone di promuovere lo sport in qualsiasi forma.

La settimana prevede corsi di nuoto, vela, pesca, escursioni e giochi, curati dai volontari della Lega Navale e ha lo scopo di favorire in ogni bambino una sempre maggiore autonomia nella gestione della terapia, di generar un legame positivo con lo staff dell’associazione e del reparto, di dare vita al confronto tra coetanei, per stimolarli all’accettazione attiva della propria condizione. I bambini infatti alloggeranno con lo staff che li ha in cura presso la casa per ferie “la Conchiglia”.

Sabato pomeriggio, alla presenza dei genitori, gli istruttori della Lega Navale, premieranno i bambini e nel contempo lo staff mostrerà un video con le immagini più significative di questa esperienza che, ne siamo certi, rimarrà scolpita nel ricordo dei piccoli, ma anche dei grandi.