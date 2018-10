Albenga in mostra sulle navi di Costa Crociere: la Città delle Torri protagonista di un nuovo video promozionale

Albenga. È stato presentato questo pomeriggio, nella sala degli Stucchi del Comune di Albenga, il nuovo video sulla Città delle Torri che sarà proiettato sulle navi di Costa Crociere.

All’evento, nel corso del quale è stato tracciato anche il bilancio dei dati delle presenze dei croceristi in visita ad Albenga, hanno preso parte il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, l’assessore al turismo Alberto Passino e il vicepresidente Revenue Management, Itinerary and Trasportation di Costa Crociere Mario Alovisi insieme con Andrea Colaci, Destination Management Director della compagnia

“Un risultato straordinario l’accordo e le visite settimanali degli escursionisti di Costa Crociere ad Albenga, – ha dichiarato Cangiano. – Il video bellissimo presentato oggi e proiettato sulle navi Costa offre una grande visibilità alla nostra città e rappresenta il veicolo ideale per promuovere Albenga e le bellezze della città ad una platea internazionale, promozione che non potrà che dare risultati eccezionali nel tempo in termini di presenze turistiche. Ci inorgoglisce che Costa Crociere abbia scelto la nostra città per le escursioni dei croceristi e i numeri delle presenze, ad un anno dall’accordo premiano questa scelta“.

“La collaborazione tra Costa Crociere e la città di Albenga sta dando risultati davvero soddisfacenti – hanno aggiunto Alovisi e Colaci – In poco più di un anno hanno visitato Albenga oltre tremila ospiti provenienti dalle navi Costa, tra cui italiani, spagnoli, francesi e inglesi. È la dimostrazione di come le crociere possano contribuire alla valorizzazione turistica del territorio in cui fanno scalo le navi, offrendo una straordinaria vetrina internazionale. Questo vale anche per tantissime altre località dove portiamo i nostri crocieristi: un altro esempio è Savona, dove nell’estate del 2016 abbiamo avviato un programma di walking tour che sta contribuendo alla riscoperta turistica della città”.

Chiusura affidata all’assessore Passino, che ha affermato: “Colgo questa felice occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e hanno profuso energie per raggiungere questo primo obiettivo, risultato di sinergie tra pubblico e privato, frutto del lavoro di squadra che gode del sostegno del tessuto commerciale, dei musei civici e della diocesi. Tutti insieme siamo impegnati affinché la città di Albenga si affermi sempre più come prodotto turistico vincente”.