Al Centro Incontri manca il capitano, la Sommariva Bormidese conquista il primo punto

Bormida. Primo punto della Sommariva Bormidese che giovedì vince sul campo della capolista. Centro Incontri, però, senza capitan Brignone infortunato; nelle fila ospiti assente Bogliacino in mezzo al campo. Gaggero e compagni vanno al riposo sul 3-7, per chiudere 7-11 nella ripresa.

Tre le gare sabato della seconda di ritorno in C1. Nel pomeriggio vittorie di Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo e San Leonardo. I biancorossi di capitan Daziano agganciano il Centro Incontri in vetta alla classifica, imponendosi nello sferisterio di casa sull’Amici Castello per 11-1. Più tirata la gara di Imperia. Ranoisio e compagni vanno al riposo in vantaggio di due lunghezze, gli albesi tornano sotto nella ripresa, ma gli imperiesi chiudono 11-8. In serata vittoria (con aggancio in classifica) per la Torronalba Canalese con l’Imperiese (senza Ascheri e con Molli capitano). Primi due giochi per gli ospiti, aggancio dei canalesi, nuovo allungo dell’Imperiese, 2-4, e contro break di Isaia e compagni: 6-4 alla pausa. Nella ripresa la Torronalba Canalese mantiene le due lunghezze di vantaggio, per imporsi 11-7.

Il tabellino:

Centro Incontri-Sommariva Bormidese 7-11

Centro Incontri: Francesco Garro, Stefano Dutto, Matteo Ferrero, Loris Silvestro.

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Gianluca Malfatto, Pietro Besana, Davide Navoni.

Arbitro: Stefano Castellotto.

I risultati dell’11° turno:

Centro Incontri-Sommariva Bormidese 7-11

San Leonardo-Chiarlone Officine Albese Young 11-8

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Amici Castello 11-1

Torronalba Canalese-Imperiese 11-7

domenica 1 luglio ore 17 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

La classifica: Centro Incontri, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 9, Imperiese, Torronalba Canalese 8, Valle Arroscia 6, Chiarlone Officine Albese Young, San Leonardo 4, Amici Castello 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2, Sommariva Bormidese 1.

Il programma della 12ª giornata:

martedì 3 luglio ore 21 ad Alba: Chiarlone Officine Albese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo

mercoledì 4 luglio ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Torronalba Canalese

mercoledì 4 luglio ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Valle Arroscia

mercoledì 4 luglio ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

mercoledì 4 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-San Leonardo