Il vice questore Raffaele Mascia lascia la guida del commissariato di Alassio

Alassio. Dopo 28 anni di onorato servizio, di cui ben 25 in Liguria (gli ultimi 5 alla guida del commissariato di Alassio), ormai sua terra “adottiva”, il vice questore Raffaele Mascia si appresta a salutare la Città del Muretto.

Per lui, infatti, è previsto il trasferimento. Una sorta di ritorno a casa, o meglio “vicino a casa”, per Mascia che, originario di Caserta, continuerà la sua attività alla guida del commissariato di Cassino, in provincia di Frosinone (Lazio).

Per il vice questore cinquantaseienne, mercoledì sarà l’ultima giornata di servizio all’ombra del Muretto di Alassio, mentre la nuova avventura inizierà ufficialmente lunedì mattina, alle 8, con la convocazione presso la questura di Frosinone.

“In questi anni, ad Alassio, abbiamo sempre cercato di garantire ottimi risultati in termini di sicurezza, dando priorità alla presenza sul territorio, con una volante di presidio 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, – ha spiegato Mascia, che poi ha lasciato spazio ai ringraziamenti.

“Nel tempo, sono riuscito a maturare un ottimo rapporto di collaborazione con tutte le amministrazioni comunali con cui sono entrato in contatto, ma anche con le altre forze dell’ordine, dai carabinieri alla guardia di finanza, passando per tutte le polizie municipali. Ringrazio tutti i sindaci, gli amministratori, i comandanti, i collaboratori e tutti coloro che in questi anni, in forme diverse, mi hanno aiutato. Ringrazio poi tutti i questori che si sono succeduti e che hanno sempre dimostrato grande vicinanza nei miei confronti ma soprattutto verso il commissariato di Alassio. Un grazie anche alle organizzazioni sindacali e ai colleghi di Alassio e della questura”.

“Sono stato ben 25 anni in Liguria, dove ho creato anche numerosi legami affettivi e dove ho sviluppato un rapporto di affetto con il territorio. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita, ma non escludo un ritorno in terra ligure in futuro”, ha concluso Mascia.

Al vice questore hanno voluto dedicare un coloro saluto e un “in bocca al lupo” anche i sindaci di Alassio e Albenga, due dei principali comuni con cui Mascia ha collaborato in questi 5 anni.

“Ringraziamo il vice questore dottor Mascia per aver reso, insieme ai suoi collaboratori, uno straordinario servizio al nostro territorio. In questi anni, abbiamo stabilito un ottimo rapporto di stima, rispetto dei ruoli e cordialità lavorando in sinergia con tutte le forze dell’ordine con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e la tutela degli alassini. È stato un piacere un onore ed un iprivilegio condividere esperienze importanti che rimarranno perennemente nei nostri cuori. Grazie e in bocca al lupo per i futuri e importanti incarichi”, ha dichiarato il primo cittadino di Alassio Enzo Canepa.

A fargli eco, il collega albenganese Giorgio Cangiano: “Raffale Mascia è sempre stato una figura molto professionale e disponibile. Mi dispiace molto per il trasferimento anche se comprendo che sia un passaggio importante per la sua carriera. I migliori auguri per il futuro”.

Al momento non è ancora stato reso nome il nome del sostituto che subentrerà alla guida del commissariato alassino