Un aperipranzo ed una targa nel ricordo di Laura Menzaghi

Pietra Ligure. Ennesimo gesto di solidarietà per Laura Menzaghi, giovane madre di Feglino deceduta poco tempo fa per tumore ovarico, portatrice della mutazione genetica brca.

Sabato 9 giugno, giorno in cui Laura avrebbe festeggiato il suo compleanno, a Villa Frascaroli dell’ospedale Santa Corona, verrà organizzato un aperipranzo in suo ricordo, alle ore 13,30. In quell’occasione si raccoglieranno fondi per l’associazione di cui era responsabile di zona aBRCAdaBRA.

Durante l’evento, nel luogo dove Laura lavorava, verrà affissa una targa, donata dall’associazione aBRCAdaBRA, in un’aula a lei dedicata, che porterà il suo nome.

Tutti gesti che sottolineano l’amore che Laura ha lasciato tra i fortunati che l’hanno conosciuta.