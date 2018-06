Uil, a Savona una tavola rotonda sul turismo: “Contrattazione territoriale, occasione di sviluppo”

Savona. Si svolgerà mercoledì 6 giugno a Savona, alle ore 15:00, presso sala Magnano, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, una tavola rotonda organizzata dalla Uiltucs della Liguria: “Dal patto del lavoro nel settore del turismo alla contrattazione sindacale territoriale. Occasione di sviluppo per il comparto in provincia di Savona”.

“Nonostante la crisi, le occasioni per incontrarsi, fare il punto e progettare il futuro non mancano. Questo è uno dei ruoli del sindacato, in particolare della Uiltucs, che fa certo contrattazione, ma non rinuncia a chiamare a raccolta gli attori del territorio savonese per rilanciare il turismo e quindi il lavoro nel settore. Alla tavola rotonda organizzata da Roberto Fallara, segretario regionale Uiltucs Liguria, ci saranno anche il mondo delle imprese e le istituzioni per analizzare meglio il lavoro nel turismo e le occasioni che possono essere colte da un territorio su cui, purtroppo, spira ancora l’aria della crisi” afferma il sindacato nel presentare l’evento savonese.

Il programma del convegno:

Ore 15,00 – Apertura lavori: relazione di Roberto Fallara, segretario regionale Uiltucs Liguria

Tavola rotonda, partecipanti:

– Giovanni Berrino, assessore Lavoro, Trasporti, Turismo Regione Liguria

– Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona

– Angelo Berlangieri, presidente Unione provinciale albergatori

– Lorenza Giudice, vice presidente Confcommercio Savona

– Andrea Valle, presidente Federalberghi di Savona

– Antonio Ceresi, presidente regionale Hassotel- Confesercenti

– Giovanni Mazziotta, segretario confederale regionale Uil

Ore 17,00 – Conclude i lavori: Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria.

Modera la tavola rotonda: Giada Campus, ufficio stampa e relazioni esterne Uil Liguria.