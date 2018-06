Regione. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto oggi a Modena durante la tappa conclusiva dei “Dialoghi sulle politiche di coesione”, progetto finanziato dalla commissione europea ed organizzato dall’Aiccre, sull’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione Europea.

“L’efficacia dei fondi e un pezzo di fiducia dei cittadini nelle politiche dell’Europa risiedono in un nuovo equilibrio fra le istituzioni centrali e le autonomie locali, valorizzando nuovamente il dialogo con le Regioni – ha commentato Toti – Il dibattito politico deve partire dalle rigidità e dal meccanismo di governance. Spesso abbiamo pompato risorse in territori che poi non erano capaci di attivarle, altrettanto spesso abbiamo lasciato con risorse insufficienti altri territori che invece le avrebbero investite. Dobbiamo individuare di nuovo dei canali efficienti di dialogo tra i territori e la UE, l’autonomia delle Regioni nell’utilizzo dei fondi deve tornare ad essere valorizzata”.

“Occorre un gigantesco lavoro anche nella comunicazione. Il cittadino spesso non sa quali complessi processi stanno alle spalle di lavori come quelli ad esempio per il Bisagno: se questo si sapesse di più, gran parte del dibattito che spesso facciamo sull’utilità della Comunità Europea verrebbe meno”.

“L’Europa viene vista come un grande centro burocratico di accentramento, e di questo dobbiamo essere consci. Se vogliamo che le politiche di coesione tornino ad essere un valore aggiunto dobbiamo seguire il percorso opposto, prima il territorio poi l’Europa. Se l’agenda la detta Bruxelles siamo destinati a uno sperpero di denaro e alla percezione del fallimento delle istituzioni pubbliche”, ha concluso Toti.