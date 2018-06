Tempo di finali per la Pallacanestro Alassio in Under 16, Under 13 ed Esordienti femminili

Alassio. La stagione sta per finire ma la Pallacanestro Alassio è ancora in gioco in tre categorie, finale di Coppa Liguria Under 16, finale di campionato regionale Under 13 e final four Esordienti femminili che si disputerà a Chiavari domenica 10 giugno.

In Coppa Liguria Under 16, per la finalissima, i ragazzi gialloblù (nella foto), dopo aver superato nel girone My Basket Genova, Varazze, Busalla, Olimpia Taggia e Vado avevano di fronte l’imbattuta del girone B, il Blu Sea Lavagna che nella stagione regolare ha disputato il campionato di Eccellenza in Piemonte. I favori del pronostico erano tutti per la squadra tigullina ma dopo un inizio difficile i gialloblù sono stati in partita contro una squadra molto più fisica ed esperta. Alla fine comunque Lavagna vince 49-71 ma la Pallacanestro Alassio non ha affatto demeritato.

“Visto chi avevamo di fronte abbiamo fatto il massimo. Loro sono abituati al campionato di eccellenza in Piemonte con un ritmo e un’intensità ad ora impossibile per qualsiasi squadra ligure però i ragazzi sono stati encomiabili e andremo a Lavagna, per gara 2, cercando di fare il massimo orgogliosi dei progressi fatti durante la stagione”.

L’Under 13, dopo il successo casalingo, ha disputato il ritorno a Rapallo in gara 2 di semifinale. Rispetto alla gara di andata la partita per i gialloblù è stata più complicata e solo dopo l’intervallo lungo i ragazzi alassini sono riusciti ad allungare per poi vincere l’incontro 47-59.

“Ora ci aspetta la finale regionale con il Busalla che in semifinale ha superato l’Auxilium Genova. I ragazzi, con Rapallo, hanno avuto qualche difficoltà in più rispetto alla gara di andata ma è normale viste anche le assenze e il giocare in trasferta. Ora ci prepariamo alla finale ben consci delle difficoltà ma contenti di questo gruppo nato dall’unione con Le Torri che si è ben amalgamato durante la stagione”.

Domenica sarà anche il momento della final four Esordienti femminili 2006-07-08, a Chiavari, dove le ragazze della Pallacanestro Alassio se la vedranno con Cestistica Savona, Genova e Dlf Spezia. “Siamo contentissimi per il risultato raggiunto soprattutto se pensiamo che lo scorso anno, con un gruppo interamente sotto leva, non avevamo vinto neanche una partita. Le ragazze non si sono mai demoralizzate e questo è il giusto coronamento dell’impegno di questi anni. Un gruppo nato dalla collaborazione con Borghetto e Albenga che conferma la bontà del progetto Blu Ponente Basket”.

Sabato le ragazze dell’Under 16 femminile sono state protagoniste, a Biella, di un bel torneo quadrangolare dove in semifinale la compagine di casa della Pallacanestro Biellese ha superato le liguri solo ai supplementari. “La finalissima vede vincere le biellesi su Loano mentre noi superiamo Aosta conquistando un buon terzo posto con un pizzico di rammarico per aver perso di poco e solo ai supplementari contro chi poi ha vinto il torneo. Complimenti a tutte le ragazze scese in campo che stanno dimostrando voglia e costanza anche a fine stagione”.