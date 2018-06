Il Tav Cairo sfiora l’en plein regionale a Ventimiglia

Ventimiglia è stata la cornice, lo scorso fine settimana dell’appuntamento clou per il Tiro a volo ligure, dato che nella località di confine si assegnavano i titoli per le migliori Società, il campione regionale di 1^ categoria e quello juniores. Organizzata dal delegato regionale Franco Ciocca e dal presidente della locale società ventimigliese Ivan Salopek, circa sessanta tiratori si sono contesi il trofeo per cinque società fra le quali il Tav Albenga, il Tav Cairo, il Tav Priamà di Savona e i ponentini gruppi di Collabassa (IM) e, ovviamente, Ventimiglia.

Sei tiratori per squadra, 50 piattelli a testa. Questa la formula che ha premiato la squadra di Cairo formata da Divizia, Berengan, Capurro, Gravagno, Gazzelli e Bertolina. 277 su 300 per i cairesi contro i dieci in meno dei padroni di casa, e i diciassette del Collabassa. Seguono Albenga con 258 e nettamente staccato, Priamà con 215.

Equità nei titoli individuali con Ventimiglia che vince la 1^ categoria grazie a Guglielmo Schenardi che si accaparra il trofeo regionale con 48 su 50 davanti a Marco Capurro e Aldo Berengan entrambi cairesi che si sono sfidati in uno spareggio per l’argento che è andato poi al primo.

Cairo che gioisce anche nella manifestazione dedicata alla Juniores con la splendida vittoria di Alessandro Divizia il quale ha firmato la miglior prestazione di giornata con 49 su 50. Un fine settimana quindi quasi perfetto per il Tav Cairo.