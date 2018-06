Garlenda. Arriva a Garlenda, sabato 9 giugno, la gara del circuito golfistico Mondovicino outlet village 2018 – Golf for good, manifestazione di sport e solidarietà organizzata da Mondovicino outlet village. Il tour si articola in 12 gare di selezione nei Golf club più prestigiosi di Piemonte e Liguria. I vincitori delle singole tappe si sfideranno nella Finale del tartufo bianco d’Alba il 12 settembre, al Golf club di Cherasco. Il circuito è aperto a golfisti dilettanti nazionali e internazionali tesserati presso le rispettive federazioni. La formula di gara è di 18 buche stableford individuale su tre categorie.

L’edizione 2018 presenta le novità dell’ingresso nel circuito del Golf club I girasoli di Carmagnola (Torino), la sponsorizzazione di ogni gara da parte di un brand dei negozi presenti a Mondovicino outlet village e il premio di un week end lungo al Pula Golf Resort &Spa di Maiorca per i vincitori della finale di Cherasco. Il Tartufo bianco d’Alba sarà anche tra i premi della finale del circuito, che coniuga così il gioco del golf con il Re della Tavola, prodotto simbolo delle Langhe in Italia e nel mondo.

I golf club partecipanti – Cherasco, Royal Park I Roveri, Feudo di Asti, Torino, Margara, I Girasoli, Garlenda, La Margherita, Le Fronde, Rapallo, Degli Ulivi, Boves – devolveranno il ricavato della manifestazione a sostegno di ConFido: quattro zampe in corsia, il primo progetto di Pet-Therapy, in grado di dare benefici fisici e psicologici ai malati affetti da SLA e malattie neuromuscolari. Progetto ideato da Mondovicino Outlet Village e realizzato in collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro Onlus, e il Centro Clinico NeMo (NeuroMuscolarOmnicentre) di Arenzano (Genova).

I premi delle gare di selezione, non cumulabili, verranno assegnati a: 1° lordo (riservato ai giocatori di 1ª Categoria); 1° netto di 1ª, 2ª e 3ª Categoria; 2° netto di 1ª, 2ª e 3ª Categoria; 3° netto di 1ª, 2ª e 3ª Categoria; 1ª Lady; 1° Senior; Nearest to the pin Uomini e Nearest to the pin Donne.