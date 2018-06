Albenga. Torna sui palchi della provincia di Savona la band dei Progetto Festival: tutti i più grandi successi del Festival di Sanremo (e quindi della musica italiana) rigorosamente dal vivo. Due appuntamenti da non perdere sabato 23 giugno ad Albenga in piazza del Comune e sabato 30 giugno nell’Arena Concerti sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. L’evento di Albenga è organizzato insieme all’assessorato al Turismo del comune.

“Diciamoci la verità: l’estate in Riviera non è vera estate senza i concerti di Progetto Festival. I tramonti sul mare, le ore passate in spiaggia, gli abiti più leggeri… E di sera viene voglia di cantate, di ballare, magari anche un po’ di commuoverci e di innamorarci. E i Progetto Festival, con una formazione ormai solida e ben collaudata e con un repertorio imprevedibile e sempre aggiornato, sanno regalarci tutto questo” dicono dalla band.

Foto 2 di 2



“Squadra che vince non si cambia, dice il famoso proverbio. Ed ecco che anche quest’anno siamo felici di ritrovare sul palco in ordine alfabetico Andrea Balestrieri (batteria), Alessio Briano (tastiere e cori), Max Matis (basso) e Artan Selishta (chitarra e cori), al servizio della meravigliosa voce della cantante Angela Vicidomini. I cinque artisti faranno rivivere al pubblico tutti i più bei classici che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, da nomi indimenticabili come Modugno, Dallara, Tenco, Riccardo Fogli, all’energia di Giorgia, dalle atmosfere raffinate dei Matia Bazar alla grinta delle grandissime Anna Oxa e Loretta Goggi, e ancora Celentano, Jalisse, la sempre immensa e commovente Mia Martini, fino alle hit degli ultimi anni e tantissimi altri grandi nomi della musica italiana” dicono da Progetto Festival.

“Ormai è diventata una tradizione che nelle ultime settimane di giugno, contestualmente con l’arrivo dell’estate e con la Giornata Internazionale della Musica (che per tradizione cade proprio il 21) i Progetto Festival facciano partire la “grande macchina” del loro tour estivo. E naturalmente, per chi suona i classici di Sanremo, il sogno più grande è quello di esibirsi al Teatro Ariston: e Progetto Festival ha coronato anche questo importante traguardo! La band salirà sul palco del teatro sanremese il 2 agosto in un concerto che regalerà emozioni, coinvolgimento e spettacolo ad altissimo livello” concludono dalla band.

Dopo questi tre appuntamenti ad Albenga sabato 23 giugno, a Vado sabato 30 e al Teatro Ariston di Sanremo il 2 agosto sul sito internet www.progettofestivalband.it e sulla pagina Facebook “Progetto Festival” per conoscere in anteprima le prossime date. Sono già in programma concerti a Pietra Ligure, Spotorno, Loano Noli e in molti altri suggestivi luoghi di vacanza.