Strade provinciali, Melis (M5S): “Entro luglio passaggio ad Anas, ma servono investimenti seri nella manutenzione”

Liguria. “Entro luglio sarà finalmente operativa la convenzione che prevede il passaggio di consegne da Provincia ad Anas delle strade provinciali della val Bormida, e in particolare della SS 334 del Sassello. Lo ha confermato oggi in Consiglio regionale l’assessore Giampedrone in risposta a una nostra interrogazione sul tema”. Lo afferma il consigliere regionale Andrea Melis, MoVimento 5 Stelle Liguria.

“Le strade provinciali sono, ad oggi, in condizioni pessime, tra buche e crepe di ogni tipo. Nell’ambito della convenzione, Anas ha previsto una serie di investimenti per la manutenzione di queste strade, a cominciare da quella del Sassello. Stiamo parlando di circa il 10% del totale delle strade provinciali liguri: formalmente viabilità secondaria, in realtà collegamenti vitali per i liguri, e siamo sicuri che il neo ministro alle Infrastrutture darà particolare attenzione a queste strade, che possono vantare un ottimo rapporto costi-benefici, a differenza delle tanto sbandierate grandi opere”.

Siamo, dunque, soddisfatti per l’azione di Regione e per l’imminente passaggio di consegne, ma servirà un attento monitoraggio su tutti gli interventi e gli investimenti in programma per rendere finalmente dignitose strade che oggi non sono all’altezza dell’importante ruolo di collegamento che svolgono per migliaia di cittadini savonesi e liguri” conclude Melis.