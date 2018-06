Savona. Domani, martedì 5 giugno, il sindaco Ilaria Caprioglio rappresenterà la Città di Savona a Bruxelles, come relatore nella sessione di apertura, in occasione della “Settimana europea dell’energia sostenibile” (EUSEW). Un evento organizzato dalla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), che riunirà esperti nel settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, oltre che ministri e amministratori da tutta Europa.

La tredicesima edizione della “Settimana europea dell’energia sostenibile”, in programma dal 5 all’8 giugno, è la più importante conferenza europea sull’efficienza energetica e le energie rinnovabili e vedrà la città di Savona in prima linea ad affrontare il tema specifico della transizione energetica. L’evento rappresenta una piattaforma di networking con diverse iniziative volte al coinvolgimento della comunità, dalla possibilità di organizzare una giornata dell’energia a livello locale all’opportunità di ricevere premi dall’Ue per le buone pratiche di transizione verso l’energia sostenibile.

Dopo l’apertura, che coinvolgerà direttamente la città di Savona, il 5 giugno prenderà il via la conferenza dal titolo “Energia pulita per tutti gli europei”, seguita dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio UE per l’Energia sostenibile.

Foto 2 di 2



Già il 22 febbraio di quest’anno il sindaco Caprioglio era stato invitato come relatore a Bruxelles per la cerimonia di apertura del decennale del Patto dei Sindaci. Lo scorso maggio, inoltre, Savona ha ottenuto la certificazione Gold di “LEED for Cities”, il progetto internazionale che attesta il livello di sostenibilità dei centri urbani. Un’importante attestazione, arrivata dopo la pre-certificazione dello scorso ottobre, che permetterà alla città ligure “pioniere” d’Europa, di rappresentare l’Italia esportando a Bruxelles la propria esperienza in materia di sostenibilità.

“L’invito, da parte del Commissario europeo per l’energia sostenibile, ad aprire i lavori della ‘Settimana per l’energia sostenibile’ a Bruxelles – spiega il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – è un onore e l’ennesima conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione. Per la nostra Città è una grande opportunità: Savona sarà, come in occasione del decennale del Patto dei sindaci, l’unica città italiana presente alla sessione di apertura dei lavori in quanto rappresenta un modello da seguire a livello europeo”.

“Aver ottenuto la certificazione Gold conferma che Savona è una città sostenibile. Si tratta di un punto di partenza per migliorare ancora. I dati lo confermano, abbiamo capito come e dove agire per ottenere risultati sempre più rilevanti nell’ambito della sostenibilità ambientale” conclude il sindaco Ilaria Caprioglio.