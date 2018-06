Millesimo. Ottime prestazioni per gli atleti dell’ASD Skate revolution di Millesimo alla quarta edizione del Trofeo Libertas Le farfalle, manifestazione organizzata dallo Skating fly e svoltasi dal 01 al 03 giugno nel Parco delle farfalle di Andora.

Una tre giorni ricca di emozioni e divertimento anche per le atlete più piccole, molte delle quali alla loro prima esperienza; venerdì pomeriggio hanno rotto il ghiaccio proprio le principianti ed è stata subito una pioggia di medaglie: Sybil Piana nel percorso A 2013 vince la medaglia d’argento, nel percorso A 2012 Irene Briozzo si classifica prima, seguita sul secondo gradino del podio dalla compagna di squadra Selenia Buso, mentre Aurora Bohrer si posiziona al quinto posto; medaglia di bronzo per Maya Verzello nel percorso A 2011 e un buon sesto posto per Rebecca Lobifaro.

Si prosegue la giornata con altre tre medaglie: oro per Sofia Spata nel Percorso B 2010 e per Sofia Botto nel percorso D 2008, argento per Alessia Pesce nel percorso B 2004. La prima giornata si conclude con il “Gioca Pattino” e l’esibizione delle piccole Sara Janaqi e Viola Verzello che, alla loro prima esperienza, hanno divertito il pubblico sostenute dalle loro amiche e compagne di squadra a bordo pista.

Le altre giornate del trofeo continuano con ottime prestazioni: medaglia di bronzo per Chiara Saccone nel percorso A 2007, Nora Rudino quarta classificata nel percorso D 2011, Arianna Giachelli sesta classificata nel percorso A 2011 e Giulia Zunino quarta classificata nel percorso D 2011.

Irene Supato si classifica prima negli Esordienti Regionali A e Sara Strazzarino prima negli Esordienti Regionali B, medaglia d’oro anche per Sophia Tribuno nella categoria Libertas B3, mentre Alice Costa si classifica quinta; Rebecca Geremia si aggiudica il secondo gradino del podio nella categoria Libertas E1, mentre nella Libertas B2 medaglia di bronzo per Alice Manganiello, seguita al nono posto dalla compagna Anna Staricco.

Altre medaglie arrivano dagli agonisti nelle categorie effettive: medaglia d’oro per Nicolò Desogus, bronzo per Matilde Negro, nei giovanissimi B argento per Camilla Belerio e quarto posto per Alessia Borro. Lo Skate revolution conclude quindi questo weekend di gare con un ricco bottino di medaglie: 7 medaglie d’oro, 5 argenti e 4 bronzi.

Prossimo appuntamento la fase regionale della Coppa Liguria il 9-10 giugno al Palacep di Genova Voltri.