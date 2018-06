Albenga/Ceriale. E’ di due feriti il bilancio del gravissimo incidente verificatosi questo pomeriggio, intorno alle 13,30, lungo la via Aurelia tra Albenga e Ceriale.

Secondo quanto accertato, pochi minuti dopo le 13.30 un camion ed una Citroen si sono scontrati frontalmente in maniera molto violenta all’altezza dell’incrocio che conduce a San Giorgio.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della croce rossa e una della croce bianca di Albenga, insieme con l’automedica di Savona Soccorso, la polizia municipale e la squadra 5A dei vigili del fuoco del distaccamento ingauno, che ha provveduto ad estrarre l’occupante della vettura, incastrato tra le lamiere, tramite l’utilizzo del gruppo oleodinamico da taglio, per procedere poi alle operazioni di spinalizzazione insieme agli operatori sanitari.

Per fortuna i due feriti (il 51enne M.V., alla guida del camion, e il 22enne R.P. alla guida dell’auto) non hanno riportato lesioni particolarmente gravi e perciò sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con l’Aurelia rimasta chiusa per diversi minuti in entrambe le direzioni.