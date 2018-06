Scontro auto-bici a Cairo Montenotte: ciclista ferito

Cairo Montenotte. E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte, in via XXV Aprile. Secondo quanto appreso, intorno alle 17:20, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una bici, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla bicicletta, caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Cairo e l’automedica del 118: dopo le prime cure, per il ferito è stato disposto il trasferimento in codice giallo presso l’ospedale San Paolo di Savona, le sue condizioni non sono giudicate gravi e fortunatamente non ha riportato gravi traumi nel sinistro stradale.

Sono ancora in corso rilievi e accertamenti sull’esatta dinamica che ha portato allo scontro tra l’auto e la bicicletta.