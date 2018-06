Schianto tra tre auto a Laigueglia, Aurelia chiusa a Capo Mele

Laigueglia. Aurelia chiusa in questo momento a Laigueglia a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 11.30 all’altezza del km 629, in prossimità della galleria di Capo Mele.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Tre le persone rimaste lievemente ferite, due uomini di 45 e 50 anni e una donna di 50. Due di loro sono stati soccorsi da altrettante ambulanze, una della Croce Bianca di Andora e l’altra della Croce Bianca di Albenga, e trasportati in codice giallo uno all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e l’altro a quello di Albenga.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

