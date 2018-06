Savona, processione del Venerdì Santo: 11 mila euro per l’Aias e l’Adso

Savona. Nell’oratorio dei santi Pietro e Caterina in via dei Mille, venerdì 8 giugno alle ore 20:45, il comitato organizzatore della Processione del Venerdì santo, composto dalle sei confraternite di Savona centro, consegnerà il ricavato della consueta raccolta dei capicassa alle due associazioni savonesi scelte quest’anno.

La somma di 11mila euro sarà, come previsto, divisa equamente fra Aias (Associazione italiana assistenza spastici) e Adso ( associazione down Savona onlus).

Anche se il 30 marzo, a causa del maltempo e delle previsioni meteo negative, la tradizionale processione notturna non ha purtroppo avuto luogo, il fine benefico non è stato rimandato, ma si è attuato grazie alla generosità dei capicassa e dei portatori, che comunque si sono adoperati per lo scopo caritativo che caratterizza questo evento di fede e devozione popolare.