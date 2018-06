Savona, angiografia per l’ospedale San Paolo. Melis (M5S): “Servono azioni concrete”

Savona. “Dall’assessore Viale una risposta confortante che dimostra la volontà politica della Giunta di intervenire per colmare le lacune dell’ospedale San Paolo sull’angiografia.” Lo dice il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria, Andrea Melis, primo firmatario di un’interrogazione con cui chiedeva l’introduzione di una nuova e moderna apparecchiatura angiografica per la radiologica per interventistica volta in particolar modo a gestire l’emergenza e la necessità di garantire copertura oraria con personale specializzato.

“Le parole dell’assessore rappresentano un passo avanti importante – spiega Melis – Il nostro pressing sul tema resterà alto e costante fino a quando l’ospedale San Paolo non avrà una copertura angiografica moderna ed efficiente all’altezza di altri ospedali della Provincia e in grado di dare le risposte che il territorio chiede”.

“Questo era, peraltro, uno dei punti che avevamo inserito nel nostro Ordine del giorno per il San Paolo che comprendeva anche il via libera al centro ictus e appunto la radiologia interventistica. La strada tracciata è quella giusta, attendiamo le conclusioni dello studio in corso auspicando che sia tenuta in considerazione l’importante presenza di pazienti visto l’ampio bacino epidemiologico, il punto nascite e gli accessi al pronto soccorso, fra i più alti della Regione.”

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha confermato l’intenzione di procedere all’acquisto di un nuovo angiografo e – ha spiegato – è stato chiesto ai professionisti della struttura interessati un progetto di approfondimento, relativo all’utilizzo dell’apparecchiatura con l’obbiettivo di raggiungere la massima appropriatezza delle prestazioni e quindi il miglior utilizzo delle risorse pubbliche.