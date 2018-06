Savona. Questa mattina è stato presentato, presso le cellette del Palazzo della Sibilla del Priamar, il progetto del gruppo artigiano “P.articelle: arti nelle celle”, frutto di una efficace collaborazione tra il Comune di Savona e Confartigianato Savona, per la promozione e valorizzazione degli spazi espositivi dedicati. Hanno partecipato all’inaugurazione degli spazi dedicati il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, l’assessore Maria Zunato, il direttore di Confartigianato Savona Mariano Cerro e i rappresentanti degli artigiani.

“P.articelle” si propone di creare all’interno delle cellette del Priamar un’aggregazione di singole realtà collegate a settori diversi, sebbene tutte caratterizzate da una spiccata identità artigiana; l’eterogeneità dei partecipanti al progetto costituisce un punto di forza per il gruppo. La peculiarità di questo progetto è il coniugare realtà dell’artigianato locale diverse per esperienza, settore, professionalità che, insieme, operano sotto l’obiettivo comune di creare un polo artistico, culturale e turistico.

“P.articelle” avrà anche il compito di introdurre alla visita del Priamar con un’esperienza costruita e disegnata per mezzo dei caratteri dell’artigianato e del saper fare.

Alla natura artistica del progetto, è affiancata l’idea di service turistico, un point dedicato al territorio che possa avvicinare cittadini e turisti al territorio. È previsto uno spazio shop, che avrà il compito di proporre al visitatore anche quelle lavorazioni dell’artigianato locale non presenti a livello insediativo, ma che non possono mancare nel racconto del territorio e della città di Savona.

Poter vedere un artigiano all’opera, vivendo insieme la nascita di un prodotto, non è certamente cosa comune; nelle cellette sarà possibile costruire e personalizzare un gadget che, oltre al suo valore intrinseco, racconterà la storia dell’esperienza. Questa concezione è inoltre una proposta commerciale nuova sul territorio e per renderla il più strutturata possibile si sono individuati ulteriori appositi spazi per ospitare quelle realtà artigiane che non hanno scelto la strada dell’insediamento.

“Dopo un anno, si raccolgono i frutti di un lungo lavoro portato avanti con e per i cittadini – spiega il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – ‘P.articelle’ è un tassello che va a inserirsi in un progetto di più ampio respiro, che ha come obiettivo la rivisitazione della Fortezza del Priamar, vero e proprio patrimonio cittadino che verrà restituito ai savonesi”.

“Grazie all’impegno degli artigiani e di Confartigianato Savona, il Priamar vivrà tutto l’anno tra arte, tradizione e creatività”, conclude il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“La collaborazione con l’amministrazione comunale di Savona ci porta oggi a segnare un primo traguardo importante in un lavoro a quattro mani che parete da lontano. Durante una delle ultime edizioni di Stile Artigiano a Savona, infatti, da un’idea del sindaco Caprioglio, è iniziato un percorso in risposta a quel desiderio condiviso di portare gli artigiani sul Priamar a cui oggi, dopo vari passaggi, possiamo dare un nome e una forma. Questo anno di lavoro ci ha portato a confrontarci con operatori, artigiani, artisti, realtà operanti nella promozione dell’arte e della cultura, raccogliendo tante idee e tanti spunti di lavoro. Quello che oggi inizia è un modo di fare artigianato che è anche service turistico, un point dedicato al territorio che possa avvicinare il visitatore alla città” spiega Mariano Cerro, Direttore di Confartigianato Savona.

“La prima fase è stata un lavoro di consultazione e valutazione dell’idea con alcuni stakeholders del mondo dell’artigianato artistico e tradizionale. Successivamente, una volta concretizzate con gli uffici e i funzionari comunali gli spazi e le dinamiche necessarie allo sviluppo di un progetto insediativo sulla fortezza, abbiamo raccolto alcune manifestazioni d’ interesse che, a seguito di una serie di incontri, si sono concretizzate in questo progetto”.

“Già dalla fase di indagine iniziale, inoltre, era emersa da parte di alcune realtà “storiche” nel panorama artigiano savonese l’interesse a partecipare in maniera indiretta con esposizioni/ collaborazioni. I circuiti di qualità e professionalità del sistema Confartigianato, rappresentati da Stile Artigiano e Artigiani in Liguria, costituiscono, inoltre, un bacino di contatti che P.articelle ha avviato per avere una presenza di quelle lavorazioni che siano rappresentative del territorio e della città di Savona. Grazie alla rete di conoscenze nel settore del vetro artistico, Vanessa Cavallaro ospiterà presso la sua celletta a turno alcuni membri dell’associazione The Guild of Glass Engravers, realtà internazionale che raccoglie vetrai e incisori da tutto il mondo”.

“Non mancherà la ceramica. Sentita l’Associazione Ceramisti, i singoli operatori o aggregazioni di esse sono già state messe in campo una serie di proposte che suggellano l’intento di avviare una collaborazione tra i soggetti anche valutando un secondo progetto di insediamento e animazione sulle cellette del piano terra e il Fossato di Sant’ Anna. Stiamo lavorando con gli uffici comunali affinchè possa essere realizzato un giardino della ceramica su cui si affaccino alcune botteghe attrezzate in cui realizzare le opere e ospitare artigiani del settore.”

“Chi verrà al Priamar, nelle cellette troverà vetro artistico, arte pittorica, legno e restauro, grafica, realizzazione di oggetti, gadjet, bijoux e molto altro il tutto declinato in laboratori, workshop e esperienze di personalizzazione tramite il rapporto diretto con gli artigiani”, conclude il Direttore di Confartigianato Savona Mariano Cerro.