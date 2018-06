Il Ritorno in BaiAnita, successo incontrastato nel torneo di calcio a 5

Noli. Stagione di grandi soddisfazioni per Il Ritorno in BaiAnita, la squadra nolese del presidente Salvatore Caroniti si è confermata ai vertici del campionato provinciale Uisp.

La formazione iscritta al torneo di calcio a 5 ha dominato la scena, vincendo il torneo a mani basse. Dopo un girone eliminatorio in cui hanno patito solo una sconfitta, i ragazzi capitanati da Federico Giammusso hanno sbaragliato la concorrenza, uscendo vincitori per 5-2 e 3-2 nella finalissima contro il Klem di Vado Ligure.

Terzo posto, invece, per la formazione iscritta al torneo a 7. I ragazzi capitanati da Davide Luca per un soffio non riescono a bissare il successo dello scorso anno, fermati, con grande rammarico, nella semifinale persa ai rigori contro Il Brandale di Savona. Poi hanno saputo reagire alla delusione superando per 5-2 Sensu di Finale Ligure, nella finale per il terzo e quarto posto.

Ora entrambe le formazioni saranno protagoniste nelle finali regionali in programma a Genova.

Per la prossima stagione continuerà l’impegno nel doppio torneo sapientemente organizzato dal presidente Uisp Francesco Landucci.