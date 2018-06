Reddito di inclusione, a Savona le Acli presentano i primi dati

Savona. Oggi, giovedì 21 giugno, alle ore 17.00, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, le Acli Regionali della Liguria presenteranno i dati raccolti nell’ambito del progetto di osservazione del Reddito di inclusione (REI) chiamato “REImmaginare la povertà”.

Questa iniziativa, finanziata con i fondi del cinque per mille regionale si pone l’obiettivo di scattare una foto ad oggi sull’operazione di sostegno al reddito messo in campo da dicembre 2017 in tutte le provincie liguri.

Oltre all’intervento delle ricercatrici daranno un loro contributo Marco Berbalbi presidente della Fondazione Comunità Servizi della Caritas di Savona, Bosio Stefano direttore del Patronato Acli di Savona e Anna Giacobbe funzionaria SPI CGIL Liguria. Sarà l’occasione per una piccola riflessione sull’efficacia del contributo sociale e su quali potranno essere gli scenari futuri.