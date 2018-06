Piero Sedaboni e Gianluigi Orione al via della sfida chiamata Transpyr Gran Raid

Finale Ligure. Due biker finalesi a caccia di un’impresa memorabile. Piero Sedaboni (Riviera Outdoor Savona-Finale Ligure) e Gianluigi Orione (Oddone Bici Finale Ligure), coadiuvati dalla Mercury Auctions di Bergamo, parteciperanno in Spagna alla nona edizione della Transpyr Gran Raid Mtb, esattamente dal domenica 10 a sabato 16 giugno.

Si tratta di una gara in coppia per mountain bike, divisa in sette tappe, con iscrizione chiusa a 400 bikers. Il percorso attraverserà la splendida catena montuosa dei Pirenei, le valli di Catalogna, Aragona, Navarra e Euskadi; si toccheranno due diversi mari e località come Camprodon, La Seu d’Urgell, El Pont de Suert, Ainsa, Jaca, Burguete e Roncesvalles prima di arrivare ad Hondaribbia, tradizionale località d’arrivo dell’evento, con l’obiettivo di raggiungere l’oceano Atlantico (Hondarribia) partendo dal Mediterraneo (Roses).

Una “coast to coast” unica, vera mountain bike, per sfidare la propria resistenza fisica. Lungo il percorso i partecipanti troveranno una limitata segnaletica, soprattutto agli incroci importanti, ma rimane fondamentale l’utilizzo del Gps, da qualche anno obbligatorio per tutti gli iscritti. La Transpyr ha una lunghezza totale di 780 chilometri e 18.000 metri di dislivello; gli atleti dovranno compiere una media di 110 chilometri e un dislivello di 2.500 metri al giorno.

Di seguito, il programma:

Tappe / giorno di gara / località di parenza / arrivo / km e dislivello

Tappa 1: 10.06.2018, Roses > Camprodon (116 km, 2.200 m. disl.)

Tappa 2: 11.06.2018, Camprodon > La Seu D’Urgell (118 km, 2.700 m. disl.)

Tappa 3: 12.06.2018, La Seu D’Urgell > El Pont De Suert (115 km, 3.200 m. disl.)

Tappa 4: 13.06.2018, El Pont De Suert > Ainsa (98 km, 2.900 m. disl.)

Tappa 5: 14.06.2018, Ainsa > Jaca (98 km, 2.200 m. disl.)

Tappa 6: 15.06.2018, Jaca > Burguete / Auritz (132 km, 2.600 m. disl.)

Tappa 7: 16.06.2018, Burguete > Hondarribia (92 km, 2.100 m. disl.)