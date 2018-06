Villanova d’Albenga. Piaggio Aerospace parteciperà all’edizione 2018 del Farnborough International Airshow (FIA2018) a Hampshire, nel Regno Unito. L’evento avrà luogo presso l’omonimo aeroporto dal 16 al 22 luglio 2018. L’azienda sarà presente con uno stand (HALL 1 1190) ed esporrà il mockup scala 1:1 del P.1HH HammerHead e un P.180 Avanti EVO: entrambi i velivoli sono interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia, presso il centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova D’Albenga.

Il P.1HH (foto in alto) è un sistema aereo a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial System), l’unico nella classe MALE (Medium Altitude Long Endurance) in Europa. Progettato per la ricognizione e la sorveglianza aerea, navale e terrestre, garantisce massima autonomia e velocità. Le prime consegne sono previste per quest’anno.

Il turboelica Avanti EVO (qui sotto) è l’ultima generazione del leggendario P.180 Avanti. La configurazione a cinque eliche spingenti e tre superfici portanti rende unica la sua aerodinamica. Fondendo stile, attenzione al dettaglio e alto contenuto tecnologico, offre migliori prestazioni di salita ed emissioni ridotte.

FIA è l’appuntamento biennale dell’aerospazio e della difesa che combina un’esposizione per gli addetti ai lavori con un airshow aperto al pubblico. Con circa 1.500 esibitori provenienti da più di cinquanta Paesi, la manifestazione richiama 100 mila rappresentanti istituzionali e professionisti del settore e altrettanti visitatori da tutto il mondo.

“Farnborough International Airshow rappresenta la migliore opportunità per promuovere le nostre eccellenze nella difesa e nell’aviazione civile. Abbiamo avviato un percorso di trasformazione che sta già spingendo la produzione e gli ordini”, dichiara Renato Vaghi, amministratore delegato di Piaggio Aerospace.