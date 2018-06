“Pellicole 2018”, tutto esaurito per la prima proiezione all’aperto a Celle

Celle Ligure. Successo per la prima serata di “Pellicole 2018” a Celle Ligure che ha registrato il tutto esaurito nel cinema allestito nell’originale location della galleria “Crocetta” con numerose persone che, non potendo accedere ai posti a sedere si sono assiepati nelle aiuole adiacenti cercando di scorgere lo schermo.

Il film “Panico al villaggio” di Stephane Aubier e Vincent Patar è una divertente opera di animazione con la tecnica dello stop motion che consiste nel creare il movimento con fotografie successive del soggetto. Inutile dire che quelli che l’hanno apprezzato di più sono stati i bambini catalizzati dalle vicende di giocattoli uguali ai loro che , sullo schermo, ne combinano di tutti colori. Certamente tornando a casa avranno guardato i loro giochi in modo diverso.

Anche i grandi presenti (non pochi) hanno apprezzato molto e un commento da segnalare è stato quello di una signora che, sfoderando un’eccellente pronuncia inglese , e con evidente gusto per i giochi di parole ha detto “stop motion? Non stop emotion”. Non si poteva sintetizzare meglio.

Adesso l’attesa è per il prossimo appuntamento previsto per giovedì 12 luglio. Il film è il commovente “Rosso come il Cielo “ di Cristiano Bortone. La storia di Mirco che, diventato cieco in seguito ad un incidente con un fucile, viene mandato a studiare alla scuola per non vedenti di Genova. Qui, non riuscendo ad imparare a leggere il Braille e scoprendo un vecchio registratore comincia ad inventare storie e favole sonore. E’ ispirato alla storia vera di Mirco Mencacci, uno dei più importanti montatori del suono cinematografico in Italia.

L’appuntamento con le emozioni di Pellicole 2018 quindi prosegue, giovedì 12 luglio, sempre alle 21 e 30, sempre all’interno della galleria Crocetta, sempre ad ingresso libero (ma bisogna arrivare presto perché i posti finiscono in fretta).