Alassio. La scorsa settimana si è tenuta la festa di fine stagione della Pallacanestro Alassio che ha coinvolto tantissimi tesserati gialloblu dal mattino al pomeriggio che hanno giocato e si sono dati appuntamento alla prossima stagione sportiva anche se, durante il periodo estivo, sono ancora previsti diversi tornei di 3 contro 3, i camp, gli individuali e tante altre iniziative.

Alla festa hanno partecipato tantissimi cestisti, dai più piccoli ai più grandi. Al mattino, alle 9,30, si sono radunati i bimbi e le bimbe dell’asilo fino alla seconda elementare e successivamente, dalle 11 alle 12,30 è stata la volta di quelli dalla terza alla quinta. Nel pomeriggio, alle 15, i primi a giocare e fare le gare sono stati i ragazzi e le ragazze delle medie e più tardi, dalle 17 in poi, i più grandi.

Tutti hanno giocato e hanno partecipato alle gare per le coppe che hanno visto prevalere Alessandra e Matteo nei più piccoli, Giulio nel gruppo 3-4-5 elementare, Stefano in quello delle medie e Yamaan tra i più grandi.

“Questo è stato un anno lungo e ricco di soddisfazioni ma per un bel bilancio avremo tempo per parlarne in seguito, ora ci preme ringraziare tutti i partecipanti e le loro famiglie che ci hanno sempre dato tanta fiducia. Tra i vari gruppi eravamo ben più di centocinquanta ed è stata una bellissima occasione per ritrovarci, augurarci una buona estate e darci appuntamento alla prossima stagione con un bel rinfresco organizzato alla fine della parte giocata. La Pallacanestro Alassio comunque, nonostante il fatto che la stagione sia finita, non va in vacanza perché sono ancora previsti alcuni tornei 3 contro 3, il camp e gli individuali estivi, chiunque volesse aggregarsi sarà il benvenuto e lo aspettiamo a braccia”.

Per informazioni si può contattare la pagina Facebook ufficiale, chiamare Laura al 3392737608 o Fabio al 3391383659 o scrivere a pallacanestroalassio@virgilio.it.