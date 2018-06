Liguria. Flussi moderati da sud-ovest seguono il nocciolo instabile che nelle ultime ore ha interessato la nostra regione apportando condizioni di variabilità. Ecco spiegarsi l’alternanza di schiarite, nubi e pioggia. Le previsioni per le prossime ore degli esperti del centro meteo Limet dicono che:

Oggi, martedì 5 giugno, avremo variabilità su tutto l’arco ligure, sotto velature a tratti spesse. Nel pomeriggio sull’Appennino sviluppo di nubi cumuliformi che potrebbero dar luogo ad isolati acquazzoni, specie a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime, nonché sul gruppo Trebbia-Aveto. In prevalenza nuvoloso in serata. Venti di libeccio moderati. Mare generalmente mosso.

Temperature: lieve ulteriore flessione nel valori minimi. Recuperano le massime.

Costa: min 15/18 °C, max 23/26°C

Interno (fondovalle): min 10/16°C, max 22/25°C

Domani, mercoledì 6 giugno, passaggi nuvolosi più densi a ponente, dove non si escludono piovaschi o deboli rovesci, in giornata parziali aperture; ritroveremo il tempo più soleggiato lungo le riviere. Venti ancora da libeccio moderati, qualche rinforzo al largo e attorno ai capi notoriamente esposti. Mare generalmente mosso. Temperature in nuova flessione, più marcata nelle zone interne.

Venerdì 7 giugno transito di velature a tratti spesse a cui si sovrapporranno nubi medio-alte, altocumuli castellani in grado localmente di apportare qualche sgocciolio. Al momento i fenomeni sembrerebbero più probabili sul settore occidentale; caldo torrido in aumento, punte prossime ai 30°C a fondovalle.