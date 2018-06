Liguria. Una circolazione ciclonica alimentata da aria fresca atlantica da Francia e Spagna avanza verso levante, andando ad acuire le condizioni di instabilità già presenti su molte regioni settentrionali. Ecco come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Intanto attenzione oggi, martedì 12 giugno, per una libecciata tra moderata e forte al largo dal pomeriggio. Vento che ci accompagnerà anche domani (possibili burrasche sul mar ligure a ridosso di Capo Corso e al largo di Capo Mele). Per il resto cielo al mattino cielo molto nuvoloso o coperto a levante con possibilità di piovaschi o brevi scrosci di pioggia più probabili a ridosso dei rilievi. Tendenzialmente asciutto a ponente; nel corso della giornata si diraderà la nuvolosità costiera specie a ponente, potrà verificarsi qualche debole e isolato fenomeno nell’entroterra di levante e qualche acquazzone a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime. Temperature: in aumento le minime, in diminuzione le massime. Costa: min 18/22 °C, max 21/24°C. Interno (fondovalle): min 14/17°C, max 18/23°C

Domani, mercoledì 13 giugno, tra la notte e il mattino instabilità sparsa sul settore centrale ed orientale, in parziale estensione al savonese; nel pomeriggio ancora molte nubi, ma precipitazioni che tenderanno a ridursi. Venti: libeccio moderato sotto-costa, in successiva attenuazione; rinforzi al largo, come da avviso. Mari: molto mosso a levante; moto ondoso previsto in diminuzione. Temperature: in ulteriore calo, in particolare nelle aree dove si concentrerà maggiormente l’instabilità.

Giovedì 14 ampie schiarite sotto-costa; nubi che potranno insistere sul versante padano orientale, specie al mattino; nelle ore centrali della giornata possibili residui contrarsi sull’Appennino; temperature in ripresa.