Alassio. L’esito del ballottaggio per le elezioni comunali di Imperia, con la possibile vittoria di Claudio Scajola, rappresentano uno spartiacque decisivo per il futuro d Forza Italia e del centrodestra in Liguria e nel ponente savonese. Ne è convinto il neo sindaco di Alassio di Marco Melgrati, reduce dal primo Consiglio comunale che ha aperto il suo terzo mandato da primo cittadino alassino.

“Grande emozione tornare in Consiglio con la fascia da sindaco… Mi mancava un po’… Tuttavia più che nel palazzo credo che dovrà stare molto di più in giro per la città per vedere ogni aspetto che non funziona e che dovrà essere cambiato” dice Melgrati, vice coordinatore regionale di Forza Italia e presidente del movimento “Politica per Passione”.

“Abbiamo cominciato a lavorare da subito, ci sono molto cose da fare… In primis con alcune opere pubbliche in cantiere che partiranno subito dall’autunno. La città deve essere più pulita ed accogliente, il verde pubblico più curato. Serve un attimo di pazienza ma in breve tempo riusciremo a dare una nuova immagine di Alassio, perla della nostra riviera” aggiunge il sindaco alassino.

Ma le parole più pesanti arrivano su Forza Italia e il centrodestra: “Cosa ho detto a Toti quando mi ha chiamato? Mi ha telefonato per farmi i complimenti, ma è meglio che non dica cosa ho risposto… Tuttavia siamo persone intelligenti, lui sa benissimo che sono vice coordinatore regionale e che se ad Alassio c’è un sindaco di Forza Italia lo si deve al fatto che il sottoscritto si è candidato a sindaco” sottolinea Melgrati.

“Fase di collaborazione e ricomposizione interna? Dipende da cosa succederà al ballottaggio di Imperia… Vedo una fase di dialogo, ma sicuramente ancora critico. Forza Italia deve riorganizzarsi, in primis sul territorio, altrimenti saranno guai…Faccio i complimenti alla Lega Nord per la sua ascesa e per essere entrata al Governo: dubito tuttavia che possa fare quello che ha promesso, temo che questo Esecutivo non avrà seguito… Per questo ritengo fondamentale la rinascita di Forza Italia” conclude Melgrati.