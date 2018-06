Maturità 2018, le tracce della seconda prova scritta: Aristotele al classico, matematica “pratica” allo scientifico

Liguria. Archiviata il tema, per migliaia di studenti italiani oggi è il giorno della “temibile” seconda prova scritta dell’esame di maturità 2018. Come sempre accade, le tracce sono differenziate in base al corso di studi e agli indirizzi: matematica al liceo scientifico, latino o greco al classico e via di seguito.

Per quanto riguarda il classico, il ministero ha puntato proprio sul greco antico, chiedendo ai ragazzi di tradurre un brano della “Etica Nicomachea” di Aristotele, raccolta di appunti considerato il primo vero trattato sull’etica filosofica.

Allo scientifico, invece, spazio come sempre alla matematica con un problema sul funzionamento di una macchina per la produzione industriale delle mattonelle ed il classico “studio di una funzione”.

Agli studenti dell’artistico è stato chiesto di creare un’opera grafico-pittorica ispirata a sogni e utopia sulla base di citazioni di Jfk e di Martin Luther King. Per l’indirizzo architettura e ambiente, invece, è “uscita” la progettazione per la costruzione di un edificio pre una casa di moda. Per l’indirizzo design è richiesta la creazione di un complemento d’arredo per una catena di ristoranti.

Per scienze umane una traccia su “diritti umani e e principi democratici” con un brano tratto da “Antropologia culturale” di Conrad P. Kottak e da “I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione” di Chiosso.

Per gli istituti tecnici con indirizzo in amministrazione, finanza e marketing è uscita economia aziendale: i ragazzi della ragioneria “dopo aver analizzato quanto riportato nella relazione sulla gestione” devono “trarre gli elementi necessari per redigere lo stato patrimoniale e conto economico” di una società.

Per elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettrotecnica) è uscito “sistemi automatici”, con la richiesta di creare un sistema di smistamento dei prosciutti in un prosciuttificio.

Per informatica la seconda prova è su sistemi e reti, con la progettazone di un sistema di gestione per una società di spedizione pacchi per varie tipologie di clienti.

Per gli istituti professionali con indirizzo in servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera è uscito “scienze e cultura dell’alimentazione”.