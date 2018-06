Maltempo, prolungata l’allerta gialla per piogge e temporali

Liguria. Prolungata fino alle ore 17 di oggi, mercoledì 13 giugno, l’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal e diffusa dalla protezione civile regionale per i bacini piccoli e medi di tutte le zone della Liguria.

Nessuna criticità sui bacini grandi.

LA SITUAZIONE: tra la notte e la mattinata rovesci temporaleschi anche forti hanno interessato diverse zone della regione. Le massime cumulate orarie : 56.4 millimetri in un’ora a Mignanego, 49.6 a Monte Cappellino, 40 a Chiavari Caperana, 35.4 a Busalla, 35.0 a Rapallo. Da segnalare anche l’entità di alcuni rovesci: sui 30 minuti 38.2 millimetri a Chiavari Caperana, 37.4 a Mignanego, 26.4 a Riccò del Golfo. In un quarto d’ora si sono registrati 22.6 millimetri a Camogli, 20.4 a Chiavari Caperana, 19.2 a Riccò del Golfo mentre, sui 5 minuti, 10.4 millimetri a Riccò del Golfo, 9.4 a Camogli, 8.8 a Chiavari Caperana. Va sottolineato come le precipitazioni siano state accompagnate da un’intensa attività elettrica. Fino al pomeriggio di oggi saranno ancora possibili fenomeni di forte intensità su tutte le zone prima di un’attenuazione delle precipitazioni.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

OGGI, MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: Condizioni di marcata instabilità portano rovesci o temporali su tutte le zone con alta probabilità di fenomeni forti fino al pomeriggio; successiva attenuazione delle precipitazioni con isolati fenomeni residui la sera e nella notte.

DOMANI, GIOVEDI’ 14 GIUGNO: Nella notte venti da Nord, Nord-Est 50-60km/h anche rafficati su ABD, in calo nel corso della mattinata.

DOPODOMANI, VENERDI’ 15 GIUGNO: nulla da segnalare

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.