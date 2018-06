Loano, alla pagoda di via Ortigara una “Festa di mini leva”

Loano. Domenica 17 giugno a partire dalle 15 la pagoda di via Ortigara ospiterà una “Festa di mini leva” per i nati nel 2016/2017. L’evento è organizzato dall’associazione “Non parto di testa” con il patrocinio del Comune di Loano.

La manifestazione vuole essere una grande festa di compleanno condivisa all’insegna del divertimento e dello spettacolo. E come ogni festa di compleanno che si rispetti non può mancare la proverbiale torta di panna nelle quali i bambini potranno affondare le dita. Ogni festeggiato riceverà una maglietta “Nato nel 2016” o “Nato nel 2017” ed un attestato di partecipazione alla sua prima festa di leva, in segno di buon auspicio per il futuro di questi piccoli loanesi.

La festa è ormai un must dell’associazione “Non Parto di Testa”, che ogni anno in questo periodo festeggia i bimbi nati nell’anno precedente. Per le famiglie è una bella occasione per ritrovarsi e trascorrere una giornata indimenticabile in un contesto a misura di bambino.

La partecipazione è gratuita e chi vuole può contribuire portando una propria specialità culinaria e delle bevande da condividere con gli altri festeggiati e le loro famiglie. Per ricevere la maglietta e per informazioni è possibile contattare il numero 333/8564892.