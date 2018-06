L’Idea Sport si conferma fra le migliori scuole di nuoto liguri

Grandi protagonisti gli atleti e i tecnici del settore nuoto della società Idea Sport di Albenga, infatti sono state diramate dal comitato regionale della Federazione italiana nuoto le rappresentative giovanili ed assolute che includono i migliori Nuotatori liguri. Alla formazione dei più giovani, gli esordienti che parteciperà al trofeo italiano per regioni in Puglia ad inizio luglio sono stati convocati Emma Balbis, Gaia Guerriero e Gabriele Mirotta e con grande merito anche il tecnico Matteo Marmentini che guiderà la formazione ligure assieme al tecnico genovese Dario Caramellino.

Per quanto riguarda invece la rappresentativa dei più grandi atleti junior ben 5 sono gli atleti convocati: Anna Filadelli, Lucrezia Sole, Martina Canova, Alessandro Cuttaia e Andrea Filadelli. Anche in questa formazione sarà presente un tecnico di casa infatti sarà presente Renato Marchelli che guiderà inoltre anche la rappresentativa ligure di nuoto di fondo ai campionati nazionali in acque libere.

Da ricordare infine, tra i recenti risultati che Andrea Filadelli classe 2001 alle recenti gare disputate nella vasca di Rapallo ha stabilito il nuovo record regionale junior nella distanza dei 1500stile, primo atleta a nuotare sotto i 16 minuti, togliendo il precedente record ad un’altro nuotatore ponentino, il savonese Luca Puce.

Continua anche in questa stagione la costante crescita del nuoto agonistico nella vasca di via Amalfi ad Albenga che viene riconosciuto non solo per il valore degli atleti ma anche per quello dei propri tecnici.