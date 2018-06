Lega, Senarega: “Avanti con l’autonomia della Liguria, ora il sogno può diventare realtà”

Regione. “Non solo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, come ripetono da alcuni giorni i mass media nazionali. A chiedere l’autonomia è anche Regione Liguria”. Lo afferma Franco Senarega, capogruppo della Lega Nord in Regione Liguria.

“Siamo convinti che attraverso la politica di buonsenso dei nostri parlamentari (Edoardo Rixi in testa) e della leghista Erika Stefani, neo ministro degli affari regionali e delle autonomie, finalmente il progetto di una Liguria autonoma potrà diventare presto realtà – dice Senarega – Infatti, pur accantonando l’idea di seguire la strada del referendum, che invece è stato fatto in Lombardia e Veneto, l’assemblea legislativa della Liguria il 23 gennaio scorso ha approvato la risoluzione sull’autonomia della nostra Regione, intraprendendo il primo giusto percorso verso una gestione autonoma e snella delle proprie risorse e degli investimenti strutturali nell’interesse dei liguri”.

“Ora, con la Lega al governo, mi sembra inopportuno riproporre il referendum, che sarebbe stato utile se alle elezioni di domenica 4 marzo avesse vinto il centrosinistra, ma occorre andare avanti con la risoluzione e la trattativa Stato-Regioni senza perdere tempo. Ricordo che il porto di Genova genera un gettito fiscale di circa 4 miliardi di euro e il resto degli scali altri 4 miliardi. Al momento, queste risorse ritornano alla Liguria solo in briciole, mentre noi vogliamo mantenere almeno l’intero extragettito reinvestendolo sul territorio. Più autonomia significa quindi più posti di lavoro e più ricchezza per i liguri, ma anche maggiore efficienza in altre materie importanti come ad esempio la sanità”.